Maneviyat dolu gece

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'da çeşitli sivil toplum örgütlerince 'Kudüs Gecesi' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) mehter takımı konser verdi. Grup Yürüyüş de gecede bir konser verdi. Etkinliğe, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ve vatandaşlar katıldı.Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Mescid- i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri de bir konuşma yaptı. Filistinliler olarak dört ismi hiç unutmadıklarını vurgulayan Sabri, "Bu dört ismin daima akıllarında ve gönüllerinde olduğunu belirten Sabri, "Selahaddin-i Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Sultan 2. Abdülhamid ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan kendisinden önceki üç isimi de temsil eder" dedi.Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sabri, "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı biz Filistin halkı olarak tarihi bir konuşma olarak kabul ediyoruz ve onu bu konuşmasıyla yad ediyoruz. Erdoğan'ın bütün devletlerin muhalefetine rağmen Kuzey Suriye'de başlattığı hürriyet yolunda Barış Pınarı Harekatı'nın, Kudüs'ün de hürriyete kavuşmasıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Sizden Kudüs halkı adın bir istirhamım var. Allah aşkına bizi yalnız bırakmayın" dedi. Gecede duygusal anlar yaşandı.