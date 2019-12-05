Efsane Aydın Örs engellilerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile Antalya Basketbol Okulları anlamlı bir etkinliğe imza attı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı etkinlikte engelli öğrenciler ve eski milli basketbolcular, basket oynadı. Parkenin yıldızı ZİÇEV'in özel öğrencileri oldu. Başkan Uysal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlamadan çok bilinçlenme günü olduğunu söyledi, Uysal, "Engellilerin erişebilmesi için tüm ülkede otoparkların uygun olması gerek. Ayrıca binalarda engelli eşimi olmaması kesinlikle engellenmeli. Biz Muratpaşa'da bu konuda kesin bir tavır takınıyoruz. Eski binaların erişilebilir olması için bir seferberlik yapmalıyız" dedi.