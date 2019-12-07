Akrep’te ince hesaplar

BUGÜN NELER OLDU

Kupada Eyüpspor galibiyeti ile moral bulan Antalyaspor, yarın evinde ağırlayacağı şampiyonluğun güçlü adaylarındanTeknik Direktör Stjepan Tomas ile yardımcıları Ayhan Akman ve İbrahim Dağaşan, ligde galibiyet hasretine son vermek için ince hesaplar yapıyor.Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda maçın taktik provalarını yapan kırmızı beyazlılarda,. Amilton'un sakatlığında Freyd'e yer vermesi beklenen Tomas'ın, bordo mavili ekibi önce durdurup sonra kontra ataklarla vurmayı planladığı öğrenildi.Yarınki maça hakem olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasını eski İstanbul Türkçesi ile eleştirenKulübün resmi internet sitesinde yayınlanan ve 'sportmenliğe aykırı' bulunan açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nınAçıklamayı yapan Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün deTAKIMDAAkrep'te genç futbolculardan Mevlüt Emir Gürlek ve Lütfi Yurttakal,Kulübün yüzme takımında yer alan Sevim Eylül Süpürgeci'nin de