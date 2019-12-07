Akrep’te ince hesaplar

Kupada Eyüpspor galibiyeti ile moral bulan Antalyaspor, yarın evinde ağırlayacağı şampiyonluğun güçlü adaylarından Karadeniz ekibi Trabzonspor'a çelme takmaya hazırlanıyor.
Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yardımcıları Ayhan Akman ve İbrahim Dağaşan, ligde galibiyet hasretine son vermek için ince hesaplar yapıyor.
TAKTİKSEL PROVA
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda maçın taktik provalarını yapan kırmızı beyazlılarda, kupa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme antrenmanı yaptı
. Amilton'un sakatlığında Freyd'e yer vermesi beklenen Tomas'ın, bordo mavili ekibi önce durdurup sonra kontra ataklarla vurmayı planladığı öğrenildi.
KİBARLIK FAYDA ETMEDİ
Yarınki maça hakem olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasını eski İstanbul Türkçesi ile eleştiren Antalyaspor tekrar disipline sevk edildi.
Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan ve 'sportmenliğe aykırı' bulunan açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi.
Açıklamayı yapan Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün de tedbirsiz olarak PFDK sevk edildiği açıklandı.
TAKIMDA
ÇİFTE SEVİNÇ YAŞANDI
Akrep'te genç futbolculardan Mevlüt Emir Gürlek ve Lütfi Yurttakal, U15 Milli Takım'ın İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edilmeleri takımda sevinçle karşılandı.
Kulübün yüzme takımında yer alan Sevim Eylül Süpürgeci'nin de Türkiye Yüzme Şampiyonası 400 metre serbestte Türkiye Şampiyonu olması cimada mutluluğa yol açtı.