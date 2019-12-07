BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Türkü Türkü Türkiye'm' konseri verdi. Türkü ziyafetinin yaşandığı konserin coşkusu salona sığmadı. Şef Yiğit Aktı yönetimindeki THM Korosu birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konservatuvarın Halk Oyunları Bölümü folklorcularının da yer aldığı gecede Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait oyunlar oynandı. İkinci Bölümde Konservatuvar THM Bölüm Başkanı Nihat Akçer de sürpriz yaparak 'Kerkük Divanı'nı seslendirdi.Türkü dostlarının yoğun katılımın gösterdiği gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, sanatçılara çiçek verdi.