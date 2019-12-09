Konyaaltı Belediyesi’ne hayvanseverlerden tepki

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi'nde veteriner işleri müdürü olarak görev yapan Mutlu Karacaoğlu'nun görevini kötüye kullandığını, sokak hayvanlarına kötü davrandığını ve belediyeye ait hayvan barınağını şahsi işleri için kullandığını iddia eden hayvanseverler, belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları gönüllüsü yaklaşık 50 kişi, belediyenin başkanlık girişinde ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya geldi. Yanlarında köpeklerini de getirdiği görülen hayvanseverler 'Mutlu'yu istemiyoruz' sloganı attı. Grup, belediyeye bağlı barınağa giderek, hayvanların durumunu yerinde görmek istedi. Barınağa giren bazı hayvanseverler, iddialara göre kafeslerden birkaçında ölü yavru köpeklerle karşılaştı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, 2018'de bir sokak hayvanının barınağa götürülmesi sırasında boynunun kırılarak ölmesinin ardından Karacaoğlu'nun görevden alındığını ama mahkeme kararıyla döndüğünü hatırlattı. Ebinc, "Karacaoğlu görevden alınmalı. Yoksa 2 ayda bir burada eylemdeyiz" dedi.