Şeker kardeşliği

Antalya'da henüz 4 yaşındayken konulan Tip-1 diyabet teşhisiyle insülin tedavisi gören 25 yaşındaki Turan Can, hastalıkla mücadele eden çocukları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Diyabete adeta meydan okuyan 25 yaşındaki Can, hastalığın olumsuzluklarına rağmen hem verdiği mücadeleyi hem de eğitim hayatını aksatmadı.Akdeniz Üniversitesinde Sanat Tarihi ile Çevre Koruma ve Kontrol bölümlerinden mezun olan Can, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden de diplomasını aldı. Voleybol antrenörlüğü de yapan Can, mesleğinde ilerlemek için yeniden girdiği sınavlarla Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandı. Eğitimine devam eden Can, kendisi gibi çocuk yaşta hastalığa yakalanan çocuklara rehberlik ediyor. Can, hastalığıyla mücadelesinde kazandığı başarıyı farklı yaşamlara aktarıyor. Arkadaşlarıyla düzenlediği diyabet kamplarında kurdukları müzik grubuyla her yıl bir araya geldikleri 50 hasta çocuğa keyifli dakikalar yaşatan, yatılı tedavi görenlere refakat eden Can, sosyal medyada kurduğu 'şeker kardeşler' grubuyla da hastalıkla mücadele edenlerin her daim yanında oluyor.