MHP’den ‘sözünü tut’ eleştirisi

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MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ve yönetim kurulu üyeleri, teşkilat ziyaretleri kapsamında Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerini ziyaret etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile bir araya gelen Hilmi Durgun'un hedefinde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek vardı. 31 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında Antalya'da hizmet anlamında neyi gözlemlediğiyle ilgili sorusuna cevap veren İl Başkanı Durgun,Böcek'i sözünü tutmamakla suçladı.Zam konusuna atıfta bulunan Hilmi Durgun, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in seçimden önce kısa, orta ve uzun vadeli vaatleri vardı. Kendisinin vaatleri ve yaptıklarını yada yapmadıklarını daha sonra elimize alıp değerlendireceğiz. Son dönemde özellikle 'su ve toplu taşımada zam yapmayacağım' demesine rağmen yaptığı zamlar noktasında da Sayın Böcek'i eleştiriyoruz" yanıtı verdi.YENI kurulması beklenen iki partinin MHP ve Cumhur İttifakı ortağı Ak Parti'den oy götürüp götürmeyeceği ile ilgili soruya da cevap veren Durgun, "Ben MHP İl Başkanı olarak, MHP'den bir oy geçişi olacağına inanmıyorum. Özellikle son 4 seçimde yaptığı anketlerde seçim sonuçlarını küçük sapmalarda tahmin eden güvenilir bir anket firmasının son yaptığı ankette de MHP'nin oyunun yüzde 15.7'ye çıktığını ifade edeyim" dedi.