Erken yılbaşı piyangosu

BUGÜN NELER OLDU

YILBAŞININ yaklaşmasıyla yerli ve yabancıların tatil planı yapması sektörü hareketlendirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, yılbaşında ciddi bir hareketlilik beklediklerini söyledi. Ayık, vatandaşların deniz, kum, güneş üçlüsünün yanı sıra, kayak merkezleri de tercih edeceğini ifade etti.Bu ayın 17'sinden sonra Almanya ve Avrupa ülkelerinin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanacağını kaydeden Ayık, "Rezervasyonlarda ufak ufak sinyaller var. Ama iç turizmde baya bir hareket olacak. Güney bölgelerinde de Antalya'da hareket yaşanacak" dedi. Ayık, birçok işletmenin özel yılbaşı programları ve eğlenceler düzenlediğini belirtti.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, sanatçıların yer alacağı tesislere çok ciddi talebin olduğunu dile getirdi. Yılbaşında otellerin tamamını dolacağını beklediklerini söyleyen Atmaca, "Yılbaşıyla alakalı ciddi bir hareketlilik var" dedi. Atmaca, 2020 sezonunda, en az 2019 turizmi kadar artış beklediklerini de sözlerine ekledi.