Fatma’nın tek derdi şampiyonluk

BOCCEDE

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde aşçı baba ve ev kadını annesiyle yaşayan, boccenin raffa branşında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Fatma Özdemir, 2020 yılında düzenlenecek Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyor.Özdemir, bir yıllık çalışmanın ardından katıldığı yarışmalarda derece elde edemese de yılmadan çalışmaya devam etti. Azmiyle Türkiye şampiyonlukları kazanarak milli takıma seçilme başarısı gösteren 18 yaşındaki genç sporcu, bugüne kadar gençlerde ve büyüklerde Avrupa Şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü elde etmeyi başardı.Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Fatma Özdemir, ilk bir yıl yoğun şekilde sadece antrenman yaptığını vurguladı. HİÇÖzdemir, "Antrenörüm hemen müsabakalara götürmedi. Hiç yılmadan çalışım. Antrenman saatini yükselttim. Daha sonraki yıl Türkiye şampiyonu olduk. Ardından başarılar peş peşe geldi" dedi. Bocce yarışlarında büyükler kategorisinin gençlere göre daha zor olduğunun altını çizen Özdemir. "Daha tecrübeli insanlar var. Bocce camiasının önde gelen oyuncuları yer alıyor. Rakibim Akdeniz Oyunları şampiyonuydu.Büyük kadınlarda, takım Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Bu sene gençlerde Avrupa ikinciliği nasip oldu. Tabii ki birincilik isterdik ama yetmedi. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Artık gözümü dünya şampiyonasına çevirdim. Dünya şampiyonası elemeleri için durmaksızın çalışıyorum" diye konuştu.FATMA Özdemir'in antrenörü Erdal Buyruk ise babasının keşfettiği şimdi de kendisinin antrenörlüğünü yaptığı Fatma Özdemir'in karakterli bir sporcu olduğunu belirtti. Milli sporcunun disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını vurgulayan Buyruk, "Fatma şu anda en yüksek kapasiteye ulaşan gencimiz. Avrupa'da derecesi var. Dünya şampiyonluğu için mücadele ediyoruz. Fatma'nın her başarısı bizim için bir onur kaynağı" ifadelerini kullandı.