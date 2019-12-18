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Öğrencilerden sıcak dokunuş

Müdürlüğü, sokak hayvanlarının kışı rahat geçirmeleri için şehir genelinde çalışma yaptı. Tabakhane bölgesindeki köpekler için ahşap 20 sıcak yuva yapıldı

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Öğrencilerden sıcak dokunuş
ISPARTA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü soğuk kış gününde sokak hayvanları için sıcak bir dokunuş yaptı. Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi düzenleyen Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Demirbağ ve öğrenciler, tabakhane bölgesinde SDÜ'lü 70 öğrenci ile birlikte inşaat paletleri ve brandalardan yağmurlu, çamurlu ortama aldırış etmeden, köpeklere yuva yaptı.

20 YUVA YAPTILAR
Bölgede haftada 4 gün sokak hayvanlarına yönelik besleme yaptıklarını hatırlatan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, sokak hayvanlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, "Bütün hayvan sever grup ve derneklere birlikte şehrimizde önemli çalışmalar yapıyoruz. 70 öğrenci ile birlikte 20'ye yakın yuva yapıldı. İçlerine kullanılmayan eski halılardan da kullandık. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte besleme yaptık. Birimimiz veteriner hekimleri de buradaki hayvanları kontrol etti" dedi.
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Öğrencilerden sıcak dokunuş
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