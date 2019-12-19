Eğlence dönüşü kan aktı

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ISPARTA'DA bir eğlence mekânının önünde çıkan silahlı kavgada üniversite öğrencisi E.E., tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, E. E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi.Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olan E.E. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.E. tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 4 yaralıdan birisinin kasığından, diğer 3 kişinin ise bacaklarından yaralandıkları bildirildi. Ağır yaralanan kişinin, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri E.E.'yi gözaltına aldı.