1810 kaçak yapı yıkılacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevreve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2019 tarihine uzatılan 'İmar Barışı'nda sona yaklaşılırken Antalya'da 189 bin 313 'Yapı Kayıt Belgesi' oluşturuldu. Antalyalılar belge almak için 1 milyar 554 milyon 809 bin lira ödeme yaptı. Ankara'dan gelen bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada incelemeler yaptı. Bin 810 kaçak yapı için yıkım kararı verildi.Antalya'da şimdiye kadar 8 bin 65 yapı kayıt belgesi incelendi. İncelemeler sonucunda 287 yapı kayıt belgesi iptal edildi. İptal nedenlerinin usulsüz, yanlış beyan ve belirlenen tarihten sonra binaların yapılması gerekçe gösterildi.tspit edilen 227 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen kaçak yapıların belediyelerce yıkımları da devam ediyor. Alanya'da 1, Serik'te 2, Manavgat'ta 16, Aksu'da 3, Döşemealtı'nda 28, Kemer'de 19, Kepez'de 121 ve Muratpaşa'da 31 kaçak yapı yıkıldı. Yıkılacak olan kaçak yapıların sayısının bin 810 olduğu belirtildi. Bu yapıların ilçelere göre dağılımı ise şöyle, Gazipaaşa: 24, Alaya: 28, Finike: 19, Serik: 132, Manavgat: 136, Aksu: 113, Demre: 15, Kemer: 328, Kepez: 474 ve Muratpaşa: 218.Antalya'da imar barışı fırsatçılarının hedefinde SİT alanları ve Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇK) oldu. Özellikle Kaş Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muratpaşa'da Yamansaz olarak bilinen bölge ve Adrasan gibi yerlerde kaçak yapılaşma görüldü. ÖÇK bölgelerinde şimdiye kadar 140 kaçak yapı tespit edilirken, Sit alanlarında ise Bu rakam 120'ye ulaştı. Bu yapılar içinde ise 7'si yıkıldı. Bu bölgelerde incelemelerin hem uydu takibi hem da saha çalışmalarının sürdüğü açıklandı.