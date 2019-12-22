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İş adamlarına eğitim verildi

Giriş Tarihi: 22.12.2019
İş adamlarına eğitim verildi
Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİ- AD), Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü işbirliği ile bir seminer düzenlendi. 'Neden? 25. Saat Etkisi' konulu semineri Eğitmen Gökhan Okçu verdi. Eğitime YÖRSİAD üyeleri, okul eğitmenleri ve misafirler katıldı.

25'İNCİ SAAT ETKİSİ ANLATILDI
Eğitmen Okçu, iş hayatından ve yaşamdan verdiği örneklerde farkındalık sağlayacak bilgileri eğlenceli bir dille anlattı. Bir günün aslında 25 saat olduğunu anlatan Okçu, "24 saatini siz yaşarsınız, 25'inci saat senin gıyabında, kapalı kapıların ardında başkaları tarafından yaşanır" dedi. YÖRSİAD Başkanı M. Aykut Ege eğitimlere devam edeceklereini belirtti.
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İş adamlarına eğitim verildi
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