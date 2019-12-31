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Mesleği öğrendiler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri, ‘Basında Çalışma Hayatı’ dersini SABAH Gazetesi Antalya tesislerinde gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Mesleği öğrendiler
SABAH Gazetesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerini ağırladı. Bölümün son sınıf öğrencilerinin Öğretim Üyesi Dr. Hasan Üstün ile birlikte yaptığı ve 'Basında çalışma hayatı' dersinin işlendiği inceleme gezisinde, SABAH Gazetesi Antalya Haber Müdürü ve SABAH Akdeniz Görsel Yönetmeni Orhan Sert ile İşletme Gece Sorumlusu Bülent Çelik tarafından bilgiler verildi.

YERİNDE İNCELEDİLER
Haber toplanmasından yazımına, editoryal çalışmalardan mizanpaj ve görsel çalışmaya, baskıya hazırlık ve baskı anını yerinde gören geleceğin gazetecileri, merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldı. Bir gazetenin baskısını ilk kez gören ve ilk SABAH Akdeniz'in baskısına tanık olan AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri oldukça heyecanlandı.
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