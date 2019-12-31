Mesleği öğrendiler

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Gazetesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerini ağırladı. Bölümün son sınıf öğrencilerinin Öğretim Üyesi Dr. Hasan Üstün ile birlikte yaptığı ve 'Basında çalışma hayatı' dersinin işlendiği inceleme gezisinde, SABAH Gazetesi Antalya Haber Müdürü ve SABAH Akdeniz Görsel Yönetmeni Orhan Sert ile İşletme Gece Sorumlusu Bülent Çelik tarafından bilgiler verildi.Haber toplanmasından yazımına, editoryal çalışmalardan mizanpaj ve görsel çalışmaya, baskıya hazırlık ve baskı anını yerinde gören geleceğin gazetecileri, merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldı. Bir gazetenin baskısını ilk kez gören ve ilk SABAH Akdeniz'in baskısına tanık olan AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri oldukça heyecanlandı.