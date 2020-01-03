Baba Parası izdihamı

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Antalya'da Baba Parası filminin galası Mall Of Antalya Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle 'Baba Parası' filmini izledi. Film gösteriminin ardından gazetecilerle bir araya gelen Ahmet Kural, lise eğitimini Antalya'da aldığını ve filmin vizyona girdiği gün de kentte olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kural, filmde canlandırdığı "Selim" karakteri için uzun süre çalıştığını belirterek, "Canlandırdığım rol gereği Kıbrıs ağzıyla konuşuyorum. Bunun için Kıbrıs'taki birkaç taksiciyle de karakter üzerinde çalıştım" diye konuştu. Murat Cemcir ise film çekimlerinin 6 hafta sürdüğünü ve iki karaktere hayat verdiğini anlattı. Camcir, "Makyaj 6-7 saat sürdüğü için sinirlerim bozuldu. Çünkü makyajın bu kadar uzun ve zor olacağını düşünmüyordum. 30 saatte 30-40 yaş yaşlandım" diye konuştu.