Organ bağışı afiş sergisi

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ANTALYA Barbaros Ortaokulu ve Barbaros İmam Hatip Ortaokulu 6'ıncı ve 7'inci sınıf öğrencilerinin 'Organ Bağışı Farkındalık Sergisi', okulun sergi salonunda törenle açıldı. Serginin açılışını yapan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, çalışmaları inceleyip, öğrencilerden sergiyle ilgili bilgi aldı.Öğrencilerin Fen Bilimleri dersinde proje olarak yaptıkları 60 afiş çalışması 'Organ Bağışı Farkındalık Sergisi' adı altında bir hafta süreyle Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda açık kalacak. Sergiyi gezenlerin oylaması sonucu dereceye giren öğrenciler, ödüllendirilecek. Öğrencilere organ naklini anlatan broşürler veren Öğr. Gör. Nilgün Bilal, "Öğrenciler minik elleri ve kocaman yürekleriyle geleceğimize ışık tutacak. Onların yüreğini harekete geçiren öğretmenlerimiz ve okul yönetimine teşekkür ederiz" dedi.