3’lü cinayete 3 müebbet

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde, 18 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ile babası Orhan Aydoğmuş (56) ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Duyan (54) için istenen ceza belli oldu. İddianame, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Duyan'ın 3 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.Cinayet zinciri 15 Ağustos 2019'da yaşanmıştı. İddiaya göre olayın başlangıcı Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve 17 yaşında erkek çocukları bulunan çiftin kıskançlık nedeniyle yaşadıkları tartışma oldu. Kavga sonrası Asiye Aydoğmuş baba evine Yalvaç'a dönerken, eve dönmesi için kendisini ikna için gelen Ramazan Duyan, eşi ve babası Orhan Aydoğmuş ile kavgayı ayırmak için gelen muhtar Ayşe Adıgüzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanan Ramazan Duyan ifadesinde kendisine hakaret edilmesinden sonra olayın bu hale geldiğini iddia etti. Asiye Aydoğmuş'un kendisine siyah kabzalı tüfek doğrulttuğunu ancak kendisine ateş edemediğini de öne süren Duyan, "Aracımdan silahımı alıp döndüm. Silahı Asiye'ye doğrulttum. Şeker hastası olduğum için kime karşı, kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Olaydan pişmanım" diye kendini savundu.

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