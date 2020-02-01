Mesleki eğitime destek

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ortaklığında ve İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilecek 'Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projeyle ilgili bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, "Projenin toplam maliyeti 591 bin 520 lira, bu meblağın yüzde 90'ı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yüzde 10'u ATSO tarafından finanse edilecek" dedi.15 ay süresince Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC simülasyonu, 3D yazıcı, bilgisayar laboratuvarı oluşturulacağını vurgulayan Çetin, "Ayrıca, 30 meslek lisesi öğretmenine ve toplam 200 meslek lisesi öğrencisine CNC simülasyonu, 3D yazıcı, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler verilecek" açıklamasında bulundu. Çetin ayrıca 15 öğretmene de daha sonra öğrencileri eğitmeleri amacıyla robotik kodlama ve arduino eğitimleri verileceğini açıkladı.İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat ise Türkiye'de işsizlik sorununun kalifiye eleman yetiştirilmesiyle çözüleceğini belirterek, bu proje sayesinde meslek lisesinin özendirileceğine inandığını söyledi. BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek de projeyle birlikte 'nitelikli eğitim ile nitelikli işgücü' yaratmak istediklerini söyledi. Projeyle ATSO üyesi firmalara mesleki iş gezisi ziyaretlerinin düzenlenmesi ile özel sektör-eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

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