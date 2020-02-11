Alkışlar Mehmet’e

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Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup 15. hafta mücadelesinde Kestelspor-Yatağanspor maçının 80. dakikasında fair-play örneği sergileyen ve gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atan 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'a Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, plaket ve 5 bin lira para ödülü verdi.Yaptığı centilmenliğin herkese örnek olması gerektiğinin altının çizen Yücel,ifadelerini kullandı.Küçükdurmuş, takımı ve kendi adına aldığı ödülü Bahçesaray'da şehit olan asker ve aileleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi. Maçı izlemeye gelen taraftarlar da Küçükdurmuş'a, bu jestinden dolayı tezahürat yaptı