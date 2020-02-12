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Sınıf arkadaşları yasını tutuyor

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Sınıf arkadaşları yasını tutuyor
ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde çıkan yangında iki kardeşiyle hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuğçe Altınbaş'ın okulunda üzüntü yaşanıyor. Altınbaş'ın eğitim gördüğü Şehit Latif Keçeci Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeki sınıfına gelen arkadaşları ve öğretmenleri, genç kızın sırasına çiçek ve fotoğrafını bıraktı. Altınbaş'ın öğretmenleri ve arkadaşları, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua etti. Altınbaş'ın sınıf öğretmeni Gonca Türkoğlu, Tuğçe'nin sesiz, içine kapanık bir öğrenci olduğunu söyledi.

POLİS OLACAKTI
Öğrencisinin sınıftaki arkadaşlarıyla iyi geçindiğini belirten Türkoğlu, "Dersleri iyiydi. O şartlarda bile ödevlerini yapmaya çalışan bir öğrencimizdi. Sorumluluklarını yerine getirirdi. Polis olmak istediğini söylerdi" ifadelerini kullandı. Salur Mahallesi'nde 7 Şubat'ta bir evde çıkan yangında kardeş olan Hanım (18), Tuğçe ve Faruk Altınbaş (4) hayatını kaybetmişti.
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Sınıf arkadaşları yasını tutuyor
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