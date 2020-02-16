50 yıldır cama sekil veriyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlıgı belgeli cam üfleme sanatçısı 65 yasındaki Coskun Keskin, yarım asırdır nefesiyle camı sekillendiriyor. Mugla Fethiye'de kira ücretini karsılayamadıgı için atölyesini kapatmak zorunda kalan Keskin, meslegini sokakta yapıyor. Sahil Taksi arkasındaki stantta yaz, kıs birbirinden güzel cam eserler ortaya koyan Keskin 19 yıldan bu yana Fethiye'de yerli ve yabancı turistlere de hizmet vererek yogun ilgi çekiyor. Yüksek ısı ile genlestirdigi camlara üfleyerek sekil veren Keskin, el isçiligi ve hayal gücüyle tüp halindeki cam parçalarına yeni formlar veriyor.

SANATIM YASAYACAK

Amacımız sadece para olmadıgını vurgulayan sanatçı, "Sanatımı imkansızlıklar nedeniyle zor sartlar altında sokakta sürdürüyorum. Amacım bu meslegi yasatmak. Sevgililer gününde ilgi çok iyiydi. En çok kalp, balık, çiçekler laleler çok talep edildi. Özel siparis verenler çok. Mesela dün pusula yaptık ve herkes begendi" dedi