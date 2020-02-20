ntalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl 3. kez yapılan Antalya Bisiklet Turu'yla (Tour of Antalya) ilgili konuştu.Yarışın ilk etabının Kaleiçi'nden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacağını, ikinci gün ise yarışların Kemer'den start alıp, Cumhuriyet Meydanı'nda biteceğini anlatan Karaloğlu,ifadelerini kullandı.Karaloğlu, turun tamamlanacağı pazar günü, amatör bisikletçilerin katılabileceği 60 ve 90 kilometrelik parkurlarda yarışların gerçekleştirileceğini kaydetti. Sosyal sorumluluk alanında bir farkındalık çalışmasına da imza atılacağını anlatan Karaloğlu,3,5 kilometrelik, çoluk, çocuk herkesin katılabileceği bir parkur. Terracity önünden başlayıp, İnönü Parkı'nda bitecek. Bu yılki farkındalık sürüşümüzün mottosu, 'Kadın varsa hayat var.' Bu mottoyla tişörtlerimizi giyerek, bir farkındalık sürüşü yapacağız. Antalya'dan Türkiye'ye ve dünyaya, 'Kadın varsa hayat var, aman ha kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine son, sıfır tolerans.' diyeceğiz" şeklinde konuştu,

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