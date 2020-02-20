A
ntalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl 3. kez yapılan Antalya Bisiklet Turu'yla (Tour of Antalya) ilgili konuştu. Antalya'nın turizmde geçen yılı rekorlarla kapattığını, 2020 yılına da yüzde 30'luk bir artışla başladığını aktaran Karaloğlu, bu pozitif gelişmenin devam etmesi için Antalya Bisiklet Turu gibi etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.
Yarışın ilk etabının Kaleiçi'nden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacağını, ikinci gün ise yarışların Kemer'den start alıp, Cumhuriyet Meydanı'nda biteceğini anlatan Karaloğlu, "Üçüncü gün ise bir antik şehirden, antik tiyatrodan, Aspendos'tan başlayacak yarış, Termessos antik kentinde bitecek. Son gün yarışlarımız ise yine Antalya'nın ve Türkiye'nin çok önemli antik şehirlerinden birisi olan Side'den başlayıp, Akra Barut Oteli yanındaki İnönü Parkı'nda sonuçlanacak. Ödül töreni de orada olacak"
ifadelerini kullandı.
KADIN FARKINDALIĞI
Karaloğlu, turun tamamlanacağı pazar günü, amatör bisikletçilerin katılabileceği 60 ve 90 kilometrelik parkurlarda yarışların gerçekleştirileceğini kaydetti. Sosyal sorumluluk alanında bir farkındalık çalışmasına da imza atılacağını anlatan Karaloğlu, "Son dönemde Türkiye'de kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet meselesini çok konuşur olduk. Yüreğimiz çok yandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, devletimizin, hükümetimizin bu konuda çok büyük bir hassasiyeti var. Bu yarış dolayısıyla bir de farkındalık sürüşümüz olacak.
3,5 kilometrelik, çoluk, çocuk herkesin katılabileceği bir parkur. Terracity önünden başlayıp, İnönü Parkı'nda bitecek. Bu yılki farkındalık sürüşümüzün mottosu, 'Kadın varsa hayat var.' Bu mottoyla tişörtlerimizi giyerek, bir farkındalık sürüşü yapacağız. Antalya'dan Türkiye'ye ve dünyaya, 'Kadın varsa hayat var, aman ha kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine son, sıfır tolerans.' diyeceğiz" şeklinde konuştu,