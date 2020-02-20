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Tazelenmenin ilk konseri

Akdeniz’in ’nin yetişkin öğrencileri, ‘’ sloganı ile kez sahneye çıktı

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Tazelenmenin ilk konseri
AKDENİZ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü'nde 2016 yılında açılan 60 yaş üstü 'Tazelenme Üniversitesi'nin yetişkin öğrencileri, 'Müzikle Tazeleniyoruz' sloganı eşliğinde 'Tazelenme Konseri'nde ilk kez sahneye çıktı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda müzik yönetmeni Arzu Dede şefliğinde gerçekleşen konser öncesi Türkiye'de bir ilk olan Tazelenme Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan bir konuşma yaptı.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI
Gençlik ve yaşlılıkta müziğin önemi üzerinde duran Prof. Dr. Tufan, "Şarkı-türkü söylemeyi taze nefes olarak görüyoruz. Müziği hangi yaşta olursak olalım mutlaka dinlemeliyiz, söylemeliyiz, enstrüman çalmalıyız. İnsanı evrene sürükler, ruhen rahatlatır. Müzik hayatımıza yeni anlamlar kazandırır. Boş zamanlarımızı mutlaka müzikle değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Konser, Ayşe Süyok'un kurduğu Armoni Müzik Topluluğu'nun sahneye çıkmasıyla başladı. İzleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatan şef Arzu Dede, koro üyeleri ve saz heyeti, dakikalarca alkışlandı.
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Tazelenmenin ilk konseri
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