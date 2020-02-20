Yürek yakan acı

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Antalya'da meydana gelen tek taraflı otomobil kazasında bir üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi. Kazada iki kişi de yaralandı. Olay dün sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Lara'dan şehir merkezine seyir halinde olan 20 yaşındaki Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araç sürücüsü Girne Amerikan Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Küklü olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki iki arkadaşı da ağır yaralandı.Kazanın ardından Küklü'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayı öğrenen Karun Küklü'nün yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeyi almak için morga gelen anne Şükran Küklü'nün "Oğlum ben sensiz ne yaparım. Karun kalk, uyan annen geldi. Bizi bırakıp gitme" çığlıkları yürekleri dağladı. Üniversite öğrencisi Küklü gözyaşları arasında toprağa verildi.