Cezalar ormana dönüşüyor

Adalet Bakanlığı ile Orman ve Tarım Bakanlığı ortaklığında yürütülen 'Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi' kapsamında Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki 'Adalet Ormanı'na fidan dikildi. Fidan dikimine Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Müdür Yardımcısı Serap Erden ile çalışanlar ve hükümlüler katıldı.Toplam 15 personel ve 15 hükümlünün katıldığı etkinlikte bin 200 fidan toprakla buluşturdu. Proje ile hem orman varlığının artırılması, hem de hükümlülere ağaç diktirerek doğa sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandırılması amaçlanıyor. Proje ağaçların dikilmesiyle de kalmayacak. Hükümlüler, ağaçların bakım çalışmalarını da yapacak. Dikilen fidanların yanı sıra, yetki alanındaki park, bahçe, kurum ve okul bahçelerindeki ağaçlara da yine hükümlüler tarafından bakım yapılıyor. Böylece fidan dikimi ve ağaç bakımında ustalaşan hükümlülerin, cezalarının bitmesinin ardından bu alanda istihdamının da önü açılıyor.ANTALYA Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2018, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 38 bin 611 fidan dikildiğini bildirildi. Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ilk şehit olan Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına Döşemealtı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde de bir hatıra ormanı oluşturulurken, buraya da bin fidan dikildi. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında 11 Kasım 2019'da adliyede vatandaşa ücretsiz bin fidan dağıtıldı.

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