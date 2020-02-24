Podolski’den hediye

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, zorlu Malatya deplasmanından 3 puanla döndü. Akrepler, BTC Türk Yeni Malatyaspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Bu skorla birlikte Antalyaspor puanını 25'e çıkarırken, Yeni Malatyaspor da 24 puanda kaldı. Dört maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Antalyaspor, yenilgisizlik serisini 5 maça çıkarttı. ERKEN GOL VE KIRMIZI

Antalyaspor maçta golü erken buldu. Sinan ve Jahovic'in mükemmel paslaşmasında hızla ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün yerden pasında 8. dakikada Fredy boş kaleye yuvarlayarak kırmızı beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Bu gole cevap ise 29. dakikada Karim Hafez'in ortasında Umut Bulut'tan geldi. Takımının bulduğu ilk golde yıldızlaşan Sinan Gümüş, 4 dakikada gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart görerek takımını 31. dakikada yalnız bıraktı. Bu dakikadan sonra Antalyaspor rakibini kendi yarı sahasında kabul etti. Kırmızı-beyazlı takım uzatmalarla birlikte maçın yaklaşık 70 dakikasını 10 kişi direndi.

2 DAKİKA SONRA GOL GELDİ

Maçta gole yakın taraf Malatyaspor olurken, 67. dakikada Donald'ın şutu üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Acquah'ı şutu üstten auta gitti. 85'inci dakikada Umut Bulut'un kafa vuruşunda top Boffin'de kaldı. Ama maçta eşitliği bozan gol ise yine Antalyaspor'dan geldi. Charles'in orta alanda çaldığı topla başlayan hızlı hücumda yaptığı ortaya, sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yapan Podolski galibiyeti yeni takımına hediye etti. Oyuna 87. dakikada giren Alman yıldız 2 dakika sonra golü bularak Antalyaspor kariyerindeki ilk golü attı.



'SAVAŞTIK'

FTA Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Podolski, takımının 10 kişi mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Podolski, "Biz saha içerisinde 10 kişi kaldık ama 10 tane aslan yürekli arkadaşım mücadele etti. Tekmeye kafa koyan bir takımdık. 10 kişi savaştık ve kazandık" dedi. Kendi performansını da değerlendiren Alman yıldız, "İyi bir başlangıç oldu. İlk resmi golümü attım. Böyle devam etmek istiyoruz. Kendimi artık hazır hissediyorum" ifadelerini kullandı