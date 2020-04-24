Burdur’da hastane sevinci

Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, yeni Burdur Devlet Hastanesi'nin yapım sözleşmesinin yüklenici firma tarafından imzalandığını müjdeledi. Yer tesliminin ardından 476 yatak kapasiteli yeni hastanenin yapımına başlanacağını kaydeden Bayram Özçelik, hastanenin 54 yoğun bakım yatak sayısı, 14 ameliyathane salonu ve 115 poliklinik odası ile nitelikli bir hastane olacağını vurguladı.Özçelik, daha önce şehir merkezine 200 yataklı, Bucak'a 300 yataklı, Gölhisar, Yeşilova, Tefenni ve Ağlasun ilçelerine 135 yataklı hastane yapımının gerçekleştiğini hatırlatarak, "Amacımız sağlık alanında Burdur'umuza Türkiye geneli ortalamasının üzerinde bir sağlık hizmeti verilmesi olacak" açıklaması yaptı. Yasin Uğur ise yeni hastanede anjio ünitesi ve laboratuarı ile bölge halkına hizmet verecek büyüklükte fizik tedavi rehabilitasyon ünitelerinin kurulmasını da planladıklarını açıkladı. Uğur, "Sonraki süreçte ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulları ile bütünleştirerek Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Eğitim Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi nihai hedefine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. İl Başkan Mengi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.AK Partili Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'ya desteği için teşekkür etti.