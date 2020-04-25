Elma bahçesinde beyaz şölen

TÜRKIYE'NIN 'gül bahçesi' olarak nitelendirilen ve önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da, elma ağaçları çiçek açtı. Gülü, lavantası, elması, domatesi ve kirazıyla güçlü bir tarım altyapısına sahip şehrinde, ortaya çıkan görüntü beyaz bir şölene dönüştü.Isparta'da, Ziraat Odası verilerine göre geçen yıl 700 bin ton elma rekoltesi gerçekleşti. Eğirdir ve Gelendost gibi ilçelerde üretilen elmalar, iç pazardaki tezgahlara çıkarken, yurt dışına da ihraç ediliyor. Elma yetiştiricileri de ağaçların vaktinde çiçek açmasıyla bu sezon yüksek rekolte beklentisine girdi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Üretmeye devam edeceğiz. Şu anda salgın hastalıktan dolayı mevsimlik tarım işçilerinin bazı sıkıntıları oluyor. Bunları aşıyoruz. Toplu taşıma araçlarıyla gelip giden mevsimlik işçilerin sosyal mesafesine dikkat ediliyor" dedi.