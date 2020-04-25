Mevlanalı turizm stratejisi

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, 2020 yılı Türkiye turizm stratejilerine start verildiğini açıkladı. Koronavirüs salgınının küresel bir süreç olduğunu söyleyen Yağcı, "Salgın kontrol altına alındıktan sonra birtakım normalleşmeler başlayacak. Hangi ülkelerden turizm hareketini öngörüyorsak o ülkelerde tanıtım ya da iletişim stratejilerine başladık" dedi.Aynı zamanda Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı da olan Yağcı, tanıtım stratejilerinde, Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında da nice güneşler var' sözü slogan olarak kullanıldığını açıkladı. Bu mesajın birçok sosyal medya hesabında iletişim stratejisi olarak devreye girdiğini anlatan Yağcı, "Türkiye'nin her zaman onların yanında olduğu hissini verecek kampanyalar başlatılıyor. Burada önemli olan birlik duygusunu hissettirmemiz lazım" açıklamasında bulundu. Yağcı bu kampanyaya ünlü neyzen Mecran Dede'nin destek verdiğini anlattı.