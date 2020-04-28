Josef Sural’ın ölümünün 1’inci yıl dönümü

AYTEMİZ Alanyaspor'un futbolcusu Josef Sural'ın bufün ölümünün birinci yıl dönümü. 28 Nisan 2019'da Kayserispor deplasmanından Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçmişti. E. A.'nın kullandığı VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya'nın girişindeki Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi.ANTALYA'NIN Alanya ilçesine döndükleri sırada minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Josef Sural, Alanya ve ülkesinde yapılan törenlerden sonra toprağa verilmişti. 11 Kasım 2019'da ise Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle Josef Sural'in isminin verildiği Cikcilli'deki çocuk parkın açılmıştı.