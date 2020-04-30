Patara böyle doğdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan edilmesi sonrası Kaş ilçesindeki antik kent ilginin odağı oldu. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ilk kazmanın 1988 yılında vurulduğu Patara Antik Kenti'nde yaşanan gelişimi anlattı. Işık, Patara'da geçmiş yıllara ait kazı çalışmalarından fotoğrafları kendi sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştı.Işık paylaşımında, "1993/94 Liman Hamamı kazısı. Çevresi ile yaklaşık 2500 metrekare büyüklüğündeki bir alanın üstünden muazzam boyutta göçükleri kaldırmamız gerektiğini henüz bilmiyorduk. 1989'da başlayan bu kazı aralıklarla tam 19 yıl sürdü ve 3 profesör 2 doçent ve 3 doktor yetiştirdi" ifadelerine yer verdi.Yıllar süren bu serüvende biriktirdiği değerli anıları paylaşan Işık, "Bu kadar uzun bir kazı süreci içinde, her gün yeni bir keşfin heyecanı ve mutluluğu içindeyken bile, bazı buluntular daha özel olabiliyor. Benim için bunların başında hiç kuşkusuz Deniz Fenerinin ortaya çıkarılması gelir. Devasa boyutta kalıntıları aylar süren bir mücadeleden sonra kumların altından ortaya çıkardığımızda, karşılaştığımız mimariden nefesim tutulmuştu. Bir de bir oygu mezarın açılışını hiç unutamıyorum. Binlerce yıldan sonra kapısı açıldığında ilk ben uzatmıştım başımı içeriye ve karşımda kayaya oyulmuş bir rafın üzerine özenle yerleştirilmiş kafatasları duruyordu. O an, bugün bile gözlerimin önünden gitmez" diye konuştu.