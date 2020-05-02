Charles da Sılva Antalya’ya gelemiyor

SEZONUN kalan kısmı için çalışmalara 7 Mayıs'ta başlamaya hazırlanan FTA Antalyaspor'a Charles da Silva'dan kötü haber geldi. Tedavisi için mart ayının başında ülkesi Brezilya'ya giden Charles, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemiyor. Süper Lig'in başlangıç tarihinin belirlenmesinin ardından Charles'ı getirmek için düğmeye basılması planlanıyor.

ÖZEL UÇAK

Bunun için gerekli diplomatik işlemler yapıldıktan sonra özel uçak ile Antalya'ya getirilecek olan Brezilyalı oyuncu 14 gün karantinada tutulacak. Ardından takımla antrenmanlara başlayabilecek. Brezilya'da koronavirüs salgınının üst seviyeye yükseldiği öğrenilirken, vaka sayısı 71 bini, yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 5 bini aştı.