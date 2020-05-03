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Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

BURDUR'UN Bucak ilçesinde ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı. Görenleri şaşırtan olay Çamlık Köyü'nde yaşandı. Besici Mesut Uğraş'ın kurbanlık beslediği dana ahırdan kaçtı. Mesut Uğraş'ın yakalamaya çalıştığı dana, önce ahırın oradan da evin çatısına çıktı.

HEMEN ANNESİNE KOŞTU
Çatıda çok sayıda kiremidi kıran danayı yakalamak için uzun süre uğraşan, atlaması halinde ölme ve sakatlanma riskine karşı bekleyen Uğraş, son çare olarak dananın annesi ineği çatının yakınına getirip bağladı. Çatıdaki dana, ineği görür görmez çatıdan inerek yanına gitti. Besici Mesut Uğraş, "Kazasız belasız yaralanmadan kendiliğinden inmesiyle rahat bir nefes aldık" dedi.

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Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı
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