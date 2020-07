Balbey’de kaza geliyorum diyor

ANTALYA'DA defalarca yanan ahşap ev, 'üflesen yıkılacak' görüntüsü ile korkutuyor. Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde Medyum Ömer ile ünlenen ahşap ev son olarak 7 Haziran gecesi yandı. Daha önce de birçok kez yanan ahşap ev son yangında adeta kömüre dönüştü. Yol kenarında olması ve yüksek tehlike oluşturması nedeni ile Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, yetkili mercilere başvurarak evin acilen yıkılmasını istedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin Antalya Koruma Kurulu kararı olmadan evin yıkılamayacağını muhtara iletti. Kuruldan görevlilerin 15 Haziran'da gelip inceleme yapacağı söylendi. Ancak binayı incelemek için gelen olmadı. Yaşananlara isyan eden Uyaroğlu, kontrollü bir şekilde yıkılmaması halinde her gün önünden binlerce araç ve insanın geçtiği evin kazaya davetiye çıkardığını vurguladı.Günlerdir kurul görevlilerini gelmesini beklediğini belirten Muhtar Uyaroğlu, "Belediyeler kurul izni olmadan yanan evin yanmış tahtasına, kiremitlerine, camına dahi dokunamıyorlar. Dokunurlarsa soruşturma geçiriyorlar. Yasak hemşerim zihniyeti ile Balbeyi korumaya devam. İnşallah can ve mal kaybı yaşanmadan adı geçen ev yıkılır diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Bölge esnafı da "Burası kentin göbeğinde, yol kenarında. En küçük esintide ev yıkılacak. Evin altından her gün binlerce insan geçiyor. Bir felaket yaşanmaması için çok acil önlem alınması şart" diye konuştular.