Serik ve Kestel bir üst lige çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla 2'nci ve 3'ncü ligler ile Bölgesel Amatör Liglerde lider olan bütün takımlar bir üst lige çıkmaya hak kazandı. Alınan karar ile 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider olan Serik Belediyespor 2'nci lige çıktı. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup lideri olan Kestelspor ise 3'ncü lige terfi etti. Bir diğer sevindirici haber ise Kemerspor'a geldi. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 22 puanla son sırada yer alan Kemerspor 2003, küme düşmekten kurtuldu. Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, "Yerimiz 3'ncü ligdi. Biz bu ligi geçtiğimiz yıl hak etmiştik. Transfer çalışmalarına başladık. 5-6 takviye yapıp yolumuza devam edeceğiz. Artık Alanya'nın futbolda mücadele eden Süper Lig'de Alanyaspor ve 3'ncü Lig'de Kestelspor'u var. Başarılı ve genç futbolcuları Alanyaspor'a vermekten gurur duyacağız. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in dediği gibi Alanyaspor bizim Kırmızı çizgimizdir" dedi.