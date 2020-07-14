Ayasofya için lokma dağıtıldı

AK Parti Burdur teşkilatı tarafından Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki lokma dağıtımına AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, MHP Merkez İlçe Başkanı Salih Özparlak, önceki dönem belediye başkanı Sebahattin Akkaya ile çok sayıda kişi katıldı.Lokma dağıtımında konuşan AK Parti'li Mengi, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Devlet Bahçeli'nin desteği ile 'Cumhur İttifakı'nın kararlılığı ile Ayasofya özgürlüğüne kavuştu. Cemaatiyle buluşuyor" dedi. Etkinlikte, dua edildikten sonra lokma dağıtıldı.