Mezuniyet sonrası kahramanlığa koştu

ISPARTALI 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş (22), İstanbul Sarachane Parkı'nda o gece yaşadıklarını anlattı. Heybeliada Deniz Lisesi mezunu Burak Kocabaş, mezuniyet toreninin ardından ailesiyle birlikte teyzesinin evine gittiklerini, darbe girişiminden burada haberdar olduklarını soyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesi uzerine ağabeyi ile birlikte dışarı cıktıklarını anlatan Burak Kocabaş, 'Buyukşehir Belediyesi'ni ele gecirmişler, oraya gidelim' denince o bolgeye yoneldiklerini soyledi.Kocabaş, "Bir anda sağ ayağımı hissetmedim yere duştum. Tanımadığım iki kişi, ateş arasına girip, canlarını tehlikeye atarak beni kaldırdı. İki kişi daha geldi. Dort kişi beni taşımaya başladı. Hemen arkada hastane vardı. Hastane onunde bekleyen ambulanslara da kurşun sıktılar. Beni hastaneye goturduler. Sağ ayağımın ustu parcalanmış. Şehit olan insanlarımız da vardı. Hastanenin zemini kan doluydu. Altı saat ameliyatta kaldım. Ardından uc ameliyat daha oldum. İki ay hastanede kaldım" diye konuştu. Kendisi de askeri lise oğrencisi olduğu icin psikolojisinin altust olduğunu anlatan Kocabaş, "Aynı uniformayı paylaştığım kişilerden boyle bir ihaneti gormek, beni derinden etkiledi" diye konuştu.