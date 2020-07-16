Tek hedef kupa

Süper Ligde 33'nci haftada Pazar günü kendi sahasında Yakutel Denizlispor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde Cengiz Ağdoyan tesislerinde çalışmalarına devam etti.Teknik Direktör Erol Bulut, antrenmanda futbolcularını sık sık uyarınken kaleci Marafona ise kaleci antrenörü tarafından özel çalışmaya tabi tutuldu. Ligin kalan 2 maça galibiyeti hedefleyen turuncu yeşilliler, ligi en iyi yerde bitirerek 29 Temmuz'da oynanacak olan kupa finaline odaklanmak istiyor. Şimşekler'in hedefi tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanarak Antalya'ya getirmek.