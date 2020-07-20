Kaledeki gedik kapatılacak

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Avusturyalı Walter Godina'nın ev inşa ederken, tahrip ettiği Alanya Kalesi'ndeki 2 bin 100 yıllık surlarda yapılacak restorasyon çalışmasına ilişkin ön hazırlıklar tamamlandı. Bölgeden numunelerin alındığı ve kısa süre içerisinde fiili restorasyon uygulamasının başlayacağı belirtildi.

YIKIM PES DEDİRTTİ

Evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü geçen yıl yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı ortaya çıkardı. Emekli pilotun, ev tadilatında beton ve seramik kaplamalı pencere yaptırdığı, üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, bununla da yetinmeyip tabanını delerek su giderini dışarı çıkardığı görenleri pes dedirtti. Kamulaştırılmasına karar verilen 132 metrekarelik ev ve alanıyla ilgili toplam 727 bin 351 TL kamulaştırma bedeli belirledi.

SORUŞTURMA

Evin kamulaştırma ve restorasyon çalışmaları sürerken, sahibi Avusturyalı Godina'nın da Alanya'ya geleceği öğrenildi. Uçuşların durması nedeniyle Godina'nın daha önce gelemediği ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye döneceği belirtildi. Alanya Müze Müdürlüğü, Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem Avusturya'da olan Godina, geçen yıl kasım ayında Türkiye'ye dönüşünde eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade vermişti. Soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.