Turizmde umutlar artıyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mart ayında otellerin kapısına kilit vurulan Antalya'da, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla yabancı turist hareketliliği başladı. Özellikle İngiltere'den uçuşların başlaması ile havalimanında geçen yılları hatırlatan yoğunluklar yaşandı.1-19 Temmuz döneminde Antalya'ya gelen turist sayısı 61 bin 478'e ulaştı. 19 Temmuz Pazar günü ise 55 uçakla 10 bin 625 turist gelerek, bu yılın rekoru kırıldı. Gelen turistlerde ilk sırada Ukrayna ve İngiltere geldi. AB ülkelerinin karantina dayatması nedeniyle batı Avrupa uçuşlarının çoğunluğunu ise yurt dışındaki Türkler oluşturdu.Asıl hareketlilik için ise Rusya bekleniyor. İki ülke arasında tarifeli seferler başlarken, ekonomik charter uçuşlarının başlaması ile turist yoğunluğunun olacağı öngörülüyor. Önceki yıllarda da ortalama Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 35'ini Ruslar oluştururken, bu yıl ağırlığın daha da artması bekleniyor. Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar da uçuşların başlamasıyla ülkelerinden çok sayıda kişinin tatil için yine Türkiye'ye geleceğini düşünüyor. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, "Uçuşların başlayacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Ruslar, valizlerini hazırladı, bekliyor" dedi.