Kupa provası

Aytemiz Alanyaspor ligde bugün son maçında deplasmanda İH Konyaspor ile oynayacak. Ligde ilk 5 hedefi için mutlak galibiyet gereken turuncu yeşilliler, aynı zamanda Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile yapacağı maçın projasını gerçekleştirmiş olacak. TAM KADRO ÇIKIYOR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor karşılaşmasından ilk beş için puan almak istediğini söyledi. Şimşekler'de cezalı oyuncu yok. Tek eksik sakat olan ve takıma veda edan Djalma Campos. İLK MAÇ ALANYA'NIN

Aytemiz Alanyaspor ligin ilk yarısında sahasında konuk ettiği İH Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. İH Konyaspor bu karşılaşmada 8. dakikada Daci ile öne geçerken, Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 35. dakikada Caulker ve 90+5'te Cisse atmıştı. RAKİPTE İKİ EKSİK VAR

İttifak Holding Konyaspor ise son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz amaçlarının ligi puanla kapatıp yeni sezon çalışmalarına başlamak olduğunu söyledi. Yeşil beyazlılarda sakatlıkları süren Volkan ve Hurdato'nun bugünkü maçın kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Alanya'da hatıra bilete yoğun ilgi

AYTEMIZ Alanyaspor'un bir süre önce başlattığı Ziraat Türkiye Kupası Final maçı hatıra bilet kampanyasına ilgi giderek büyüyor. Kampanyaya son olarak Gürses A.Ş., Shakespeare Cafe Bistro, Alanya Salı Grubu, Küçüker İnşaat, DH Çekiç İnşaat, Hasbul, Altındağ Kuyumculuk ve Kral Ekmek 5'er bin TL, Fatih Kurşun ve Hakan Türemiş ise 2 bin 500'er TL değerinde 'hatıra bilet' satın alarak destek oldu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, kampanyaya katılan firma ve yetkililerine hatıra biletlerini vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kale Arkası 50 TL, Maraton 100 TL, VIP A 1000 TL ve VIP B 500 TL olan hatıra biletlerimizin satışına Alanyaspor Store'de, Protokol A 10 bin TL ve Protokol B 5 bin TL olan hatıra biletleri satışına ise kulüp tesislerinde devam ediyor.

SAVCIYA 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ

TURUNCU yeşilli takımda başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya'daki görevine başlayan Başsavcı Koray Kesgin'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Başsavcı Keskin'e ve ziyarette yer alan Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Alper Saykal'a üzerlerinde isimleri yazan formalar hediye etti. Başsavcı Keskin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.