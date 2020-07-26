Mor stüdyo cazibesi

Burdur Gölü'nün kuzey hattına çok yakın mesafedeki, Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı 'Lavanta Kokulu Köy' olarak ünlenen Kuyucak köyü ile Burdur'da Karakent köyündeki Lisinia Doğa Yaşam Alanı ve Yeşilova Akçaköy'deki 400 dönümlük Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi, pandemiye rağmen bu yıl da ilgi odağı oldu. Gelin ve damatların yanı sıra, nişanlılar, sevgililer, aileler, arkadaş grupları lavanta bahçelerinde fotoğraf çekimi yaptırıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye'nin en büyük lavanta üreticisi konumundaki Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, Akçaköy'de 370 dekarlık tek parça en büyük bahçenin yanı sıra, köyde toplam 1100 dekar, Karakent ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüs alanıyla birlikte toplam 1900 dekara yakın lavanta üretimleri olduğunu söyledi.

VİRÜS YÜZDE 70 ETKİLEDİ



BU yıl koronavirüs nedeniyle lavanta bahçelerine düzenlenen gezilerde yüzde 70'e yakın düşüş olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Çünkü otobüsler sınırlı sayıda kişi alabiliyor. Gün boyunca tedbirlerini almış insanları alanımıza davet ediyoruz. Cumartesi ve pazar günleri yoğun oluyor" diye konuştu. Fotoğraf turlarında çekim saatlerinin de önemli oluyor. Lavanta bahçelerinde ise özellikle gündoğumu ve günbatımını 05.30-06.30 arası, akşam 19.00-20.00 saatleri arası tercih ediliyor.