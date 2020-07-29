Karantinadan kaçış

ANTALYA'DA adı uyuşturucu ile anılan ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde koronavirüs gerilimi yaşanıyor. Aynı bölgede daha önce alınan genel karantina sürecinde, uyuşturucu almak için yağmur kanallarından mahalleye girmek isteyen bağımlılar pes dedirtmişti. Bu kez ise karantinadan kaçanlar ortaya çıktı.

DUVARDAN ATLADILAR

Cumartesi gecesi Doğuyaka Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir binada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından polis binayı karantina altına alındı. Adı uyuşturucu ile anılan bölgede alınan önlemler ise yeterli olmadı. Oturdukları binanın karantina altına alındığını gören apartman sakinleri polisin uyarılarına rağmen duvarlardan atlayıp kaçtı. Gelişmelerin ardında polis ekipleri çareyi binanın etrafını demir bariyerlerle çevirerek önlem almakta buldu.

İKİ EV DAHA EKLENDİ

Yeşidere Mahallesi'nde de iki evde kalanlarda koronavirüs tespit edildi. Yetkililer iki evin daha karantinaya alınması için çalışma başlattı. Polis yeni tespit edilen iki evinde karantina için demir bariyerlerle çevrileceğini kaydetti. Bu evlerde yaşayanlar ise karantinaya girmeyeceklerini, bu sıcakta 14 gün evde kalamayacaklarını belirttiler.

MANZARA KORKUTTU

Zeytinköy bölgesinde koronavirüs salgını sürerken park ve banklardaki kendinden geçmiş madde bağımlılarının görüntüsü görenleri korkuttu. Bir gencin parkta açıkta uyuşturucu alırken, bir diğeri aldığı uyuşturucunun etkisi ile bankın üstünde kendinden geçmiş görüntüsü yürek parçaladı.