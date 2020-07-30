Bu krizi birlikte aşabiliriz

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) temmuz ayı meclis toplantılarında gündem koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri oldu. ATSO Başkanı Davut Çetin, salgının yaşamı etkilemeye devam ettiğine dikkat çekti. Pandeminin Antalya ekonomisine etkileri konusunda bilimsel rapor çalışması başlattıklarını ve raporu ilgili bakanlara gönderdiklerini belirten Davut Çetin, destek çağrısı yaptı.

KREDİ DESTEKLERİ İŞE YARADI

Antalya'nın bu süreçte özellikle turizmdeki daralma nedeniyle ekonomik olarak çok etkilendiğini belirten Çetin, "Hükümet çaba harcadı, önemli bir kredi ve istihdam desteği sağlandı. İstihdam destekleri konusunda kısa çalışma ödeneğinin belirli sektörlerde devam etmesini bekliyoruz" dedi. Kredi destekleriyle ekonominin haziran ayından itibaren toparlandığına dikkat çeken Çetin, "Antalya pandemiden en fazla etkilenen ildir. Bundan sonraki süreçte destekler il ve sektör bazında verilmeli, Antalya'nın kaybı telafi edilmelidir" diye konuştu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

ATB Başkanı Ali Çandır da bugüne kadar verilen ödeme ertelemesi, kredinin kolaylaşması kısa çalışma ödemesi gibi desteklerin katkısına dikkat çekerek, "Bu önlemler, ekonomiyi yeniden hareketlendirmeye çalıştığımız bu dönemde bize bir başlangıç yapma fırsatı vermiştir. Ama etki sürüyor. Ekonomimizin yüzde 80'i çöktü. Ülkedeki istihdam kaybının yüzde 30'undan fazlasının tek başına Antalya'da yaşandı. Aslında bu gerçekleşme bile kentimizin bir afet bölgesi ilan edilmesi için yeterlidir" açıklamasında bulundu" dedi.