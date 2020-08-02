İP’de sular durulmuyor

ISPARTA'DA İYİ Parti teşkilatında istifaların arkası kesilmiyor. İl Başkanı Özgür Tandoğan ve 7 ilçe başkanı 29 Temmuz'da ortak basın toplantısı ile görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Toplantıda konuşan Tandoğan, istifa gerekçesini İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur olarak göstermişti. Bu istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Sinan Aydın, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aydın da istifa gerekçesi olarak Aylin Cesur'u gösterdi.

ŞOVA ALET OLMAYIZ

Anti demokratik uygulamalara dikkat çeken Aydın, 5 Temmuz'da yapılan merkez ilçe başkanı seçimini örnek gösterdi. Seçimin, merkez ilçe başkanı Hasan Büyükçam'ın işlettiği kafede yapıldığını anlatan Aydın, genel merkezin Aylin Cesur'un 'gözlemci gönderirseniz istifa ederim' ısrarı nedeniyle gözlemci de göndermediğini söyledi. Sert ifadeler kullanan Aydın, "Bizler memleket sevdasında bu yola düşmüşken siz kendi şovunuzun peşindeydiniz, hem de bir şehit cenazesini alet edecek kadar. Aylin Cesur, ülkücüler sizin küçük oyunlarla kurduğunuz şovunuza alet olmaz" dedi.

90'LI YILLARIN SİYASETİ

Aylin Cesur'un Isparta'da İYİ Partilileri ötekileştirdiğini iddia eden Sinan Aydın, "Aylin Cesur, bir milletvekilinin görevi değildir ekran görüntüsü almak ve ses kaydı almak, hele hele yönetimdeki kişilerin sosyal medya hesaplarında kimleri beğendiğine kadar takip etmek hiç görevi değildir" ifadelerini kullandı. Aydın, İYİ Parti'nin küçük hesaplardan, 90'lı yılların merkez siyasetinden kurtulamadığını sözlerine ekledi.