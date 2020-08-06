Antalyaspor değerlendi

Birinci transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takımın kadro değerleri belli oldu. Yapılan güncellemeden önce kiralıktan dönen oyuncuların da katılımıyla 14 milyon Euro değere sahip olan Antalyaspor, 15 milyon 750 bin Euro'ya ulaştı.Kırmızı Beyazlıların en değerli oyuncusu olarak Doğukan Sinik öne çıktı. 21 yaşındaki futbolcu, 1 milyon 800 bin Euro olarak değerini 2 milyon Euro'ya taşıdı. Sıralamada Doğukan'ı Nazım Sangare (1.8 milyon Euro), Adis Jahovic (1.5 milyon Euro) ve Ufuk Akyol (1.4 milyon Euro) takip etti. Henüz resmi duyuruları yapılmadığı için yeni transferler Dever Orgill, Sersar Gürler ve Gökdeniz Bayrakdar ile birlikte sözleşmeleri tamamlanan futbolcular değer listesinde yer almadı. Antalyaspor'da değerini yükselten oyuncular arasından Ufuk Akyol ve Bünyamin Balcı öne çıktı. Güncellemeden önce 725 bin Euro olan değerini 1.4 milyon Euro'ya taşıyan Ufuk Akyol dikkat çekti.TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Buna göre Antalyaspor için 68 milyon 385 bin 922 TL harcama limiti verildi. Kırmızı-Beyazlıların limiti yüzde 15 sapma hakkıyla 78 milyon 643 bin 810 TL oldu. Antalyaspor, bu limitle birlikte Kayserispor ve Gençlerbirliği'den sonra en az limite sahip takım oldu. Akrep, geçen sezon bu alanda son sırada yer alıyordu.