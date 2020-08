Sezgin bulunamıyor

Antalya'da Perşembe günü serinlemek için girdiği Düden Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı (17), arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin araması 24 saat aralıksız sürüyor. İki gün boyunca toplam 256 kişilik dalgıç ekibi vardiya sistemi aranan Sezgin'in izine rastlanamadı.

TEK TEK BAKILIYOR

Her yosunun altını tek tek kontrol ettiklerini belirten dalgıçlar, "Her türlü olasılığı değerlendiriyoruz. Buluncaya kadarda çalışmalarımız sürecek" dedi. Dalgıçlar Sezgin Andariman'ın aranmasında ilginç bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Suyun altının yılan dolu olduğunu belirten dağlıçlar, "Kurban Bayramı sonrası çaya rast gele atılan işkembelerin başında yılanlar var ve sayıları çok fazla. Her biri bir iki metre uzunluğunda. Zaman zaman aramayı yılanlar yavaşlatıyor" diye konuştu.



ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

SEZGIN Andariman'ın yakınları ise olay yerinde nöbette tutuyor. Sezgin'in ölü veya diri bulunması için dua ettiklerin belirten aile yakınları, "Devletimiz var gücü ile durmadan bulunması için çalışıyor. Suda balık adamlar, havada helikopter görev yapıyor" ifadelerini kullandı.