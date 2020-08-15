Başarı lıstesı çok uzun

PROF. Dr. Özlenen Özkan, eşi Ömer Özkan ile birlikte dünyanın saygın bilim adamları listesinde yer alıyor. Prof. Dr. Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte birçok ilke imza atarak, dünyanın gözünü Antalya'ya çevirmişti. Özkan çifti, Türkiye'de ilk kez 25 Eylül 2010 tarihinde Cihan Topal'a (29) çift kol nakli, dünyada ilk kez 9 Ağustos 2011 tarihinde 22 yaşındaki Derya Sert'e kadavradan rahim nakli, 21 Ocak 2012 tarihinde Uğur Acar'a, 15 Mayıs 2012'de Turan Çolak'a yüz, 18 Temmuz 2013'te Recep Sert'e tam yüz ve tam çene ile 23 Ağustos 2013'de Salih Üslün'e tam yüz nakli gerçekleştirmişti. Rahim nakli olan Derya Sert'in geçtiğimiz günlerde anne olması ile dünya tıp çevreleri yine Antalya'yı konuşmuştu.



İŞTE ANTALYA FARKI ANTALYA'DA

5 üniversite yer alırken, Özlenen Özkan ile birlikte Antalya'daki 5 üniversiteden 2'sinin başında kadın rektör yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Nisan 2019'da Prof. Dr. Kamile Akgül atanmıştı. Akgül, Antalya'nın ilk kadın rektörü olmuştu. Son olarak yapılan araştırmada Türkiye'de 202 üniversitede sadece 14 kadın rektör olduğu açıklanmıştı. Özlenen Özkan ile birlikte bu sayı 15'e çıktı. Özkan, devlet üniversiteleri arasında ise 7'nci kadın rektör oldu. Antalya'nın bu alandaki liderliği ise dikkat çekti.