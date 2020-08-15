Can dostlar için güç birliği

ANTALYA, Burdur ve Isparta'da CK Enerji Akdeniz Elektrik'in, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliği ile Ağustos 2017'de başlattığı 'Enerjimiz Dostlarımız İçin Projesi' 117 sokak hayvanını yeniden yaşama döndürdü. Şirket, HAYTAP'a gelen ihbarlardan hareket ederek sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören çok sayıda sokak hayvanının bakım ve tedavi masraflarını üstlendi

SAHİPLENDİRİLDİ

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, iyileşen, sağlığına kavuşanlar hayvanların sahiplendirilmesi için de çalıştıklarını, Akdeniz insanının duyarlılığının kendilerine güç verdiğini söyledi. Yeni hayata başlayan can dostlar arasında darp ve ateşli silahla ağız ve burun bölgesinde yaralanan Tokyo da var. Kemik çimentosu dolgusu yöntemi ile tedavi olan Tokyo, yeni ailesiyle mutlu bir şekilde yaşamaya başladı.