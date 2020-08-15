Vatandaşa amirlik yok

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Gazipaşa'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Helikopterle Gazipaşa Havalimanı'na inen Vali Yazıcı, Kaymakam Cemil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından karşılandı. Buradan Hükümet Konağı'na gelen Vali Yazıcı'ya, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Göreve başladıktan sonra Gazipaşa'ya ilk defa gelen Vali Yazıcı, Belediye İş Merkezi'nde, Kaymakam Öztürk'ten ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

SERT UYARI

Vali Yazıcı, bilgilendirme sırasında ilgili kurum amirlerine sorular yöneltti. Vali Ersin Yazıcı, kamu kurum amirlerini, vatandaşlara karşı tutum ve davranışlara dikkat edilmesi konusunda uyardı. Vali Yazıcı, kurum amirlerini vatandaşa değil, kendi maiyetlerinde çalışan memura amirlik yapmaları konusunda net dille uyardı. Yazıcı, "Ben dahil burada bulunan herkes kamu hizmeti veriyoruz. Karşısında kendisinden hizmet almaya gelen kişiye tırnak içinde 'artistlik' yapmayı bir hak, ya da tanımlayamadığım, adını koymakta zorlandığım bir davranışta bulunuyor. Hangi yetkiyle? Sen kimsin. Nüfusta şef olman, Ahmet amca geldiğinde yanlış bir şey istediğinde, olabilir. Bağırma hakkını sana kim veriyor" şeklinde konuştu.

KİMSEYİ AFFETMEM

Kendisi dahil bütün yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan ve diğer mevzuattan aldıklarını aktaran Vali Ersin azıcı, "Sizler maiyetinizde çalışan kişilerin amirisiniz. Vatandaşın amiri değilsiniz. Vatandaşa amirlik yapmayacaksınız. Yapılmasına da müsaade etmeyeceksiniz. Ben kendi adıma bu konuda, böyle bir tavırda bulunan hiçbir memuru affetmem. Anında açığa alırım. Görevden uzaklaştırırım. Onun orada oturmaması lazım. Siz maiyetinizde çalışan arkadaşların amirisiniz. Orada da lütfen amirliğinizi adam gibi yapın, gerektiği gibi yapın. Buna çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.